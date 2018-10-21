В районе Центральноиндийского хребта произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Центральноиндийского хребта в Индийском океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в воскресенье в 01.40 по времени UTC. Эпицентр толчков располагался в 1031-м километре от коммуны Сен-Филипп во французском заморском департаменте Реюньон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.