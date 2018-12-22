В Гватемале начали расследование против главы МИД

22 декабря 2018 06:18 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование в отношении главы МИД Сандры Ховель, после того как власти отозвали визы у сотрудников Международной комиссии ООН по безнаказанности (CICIG). Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщила в пятницу руководитель прокуратуры Мария Консуэло Поррас.

Ранее правительство Гватемалы приняло решение лишить виз, дипломатической аккредитации и неприкосновенности 11 членов CICIG, работающей в стране, и двух членов их семей.

Как сообщает теперь портал Prensa Libre, против Ховель было подано заявление о возможном превышении полномочий при отзыве виз. Также в заявлении была упомянута координатор миграционного контроля Гватемалы Ракель Висенте.

Поррас добавила, что совместная работы гватемальской прокуратуры и CICIG "не останавливалась".

Конфликт между CICIG и президентом Гватемалы Джимми Моралесом длится не первый месяц. В сентябре он с трибуны ООН обвинил комиссию в создании в Гватемале системы террора. В августе генеральная прокуратура Гватемалы и CICIG представили в верховный суд запрос на начало предварительного следствия против Моралеса и одного из депутатов парламента в связи с возможными финансовыми махинациями на выборах. После этого власти в сентябре запретили въезд в страну главе CICIG Ивану Веласкесу, хотя уже через несколько дней конституционный суд отменил это решение.

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