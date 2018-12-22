СМИ: В результате падения автобуса в ущелье в Непале погибли 23 человека

Число погибших при падении автобуса, перевозившего школьников, в ущелье на западе Непала выросло до 23, еще 14 пассажиров получили ранения и травмы. Как сообщил в субботу телеканал NDTV, состояние многих пострадавших тяжелое, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, среди погибших - водитель автобуса и два преподавателя, сопровождавших детей в поездке.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Автобус перевозил группу учащихся в возрасте от 16 до 20 лет и двух преподавателей местного колледжа, всего 37 человек. Все они возвращались с учебной ботанической практики. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, машина упала в ущелье с высоты 700 метров.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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