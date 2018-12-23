В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%

23 декабря 2018 05:14 (UTC+04:00)

Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с 1,48 доллара США до 1,85 доллара (с налогами). При этом цена заправки общественного транспорта и такси, включая маршрутные, останется на прежнем уровне, отмечает министерство связи Эквадора. Для этих видов транспорта предусмотрены субсидии.

Официальной валютой Эквадора является доллар США.

Цена литра бензина в Эквадоре до повышения оставалась одной из самых низких в мире - всего 0,39 доллара. В Латинской Америке ниже эквадорской цена топлива остается только в Венесуэле, где на самую мелкую монету в 50 сантимов можно купить порядка 8,3 тонны бензина, но такая ситуация сложилась в результате крупной деноминации местной валюты при одновременном отказе от пересмотра самой цены. Ранее власти Венесуэлы объявили, что намерены перейти на рыночную стоимость бензина для внутреннего рынка, но с введением прямых субсидий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Эквадоре более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом
Другие страны 15 декабря 03:46
Интерпол отказался объявить в розыск экс-президента Эквадора
Другие страны 6 декабря 01:57
Глава Эквадора отправил в отставку вице-президента в связи с расследованием
Другие страны 4 декабря 01:54
Эквадор оценил расходы на размещение мигрантов из Венесуэлы в $550 млн
Другие страны 24 ноября 01:41
WP: Джулиану Ассанжу предъявили обвинения в США
США 16 ноября 09:43
Власти Эквадора намерены добиться суда над экс-президентом Корреа
Другие страны 8 ноября 05:31
Лента новостей
Военный корабль Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны
Другие страны 06:24
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 43 человек (Обновлено)
Другие страны 05:59
Парламент Кубы одобрил проект конституции перед вынесением на референдум
Другие страны 05:33
Мнучин: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС и не может это сделать
США 04:41
Боксер Уайт во второй раз победил Чисору и может встретиться с чемпионом мира Джошуа
Спорт 04:14
"Ювентус" победил "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу
Спорт 03:07
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака
Турция 02:43
В США спецагентов будут размещать в хвостовой части самолета
США 02:24
В Белом доме не знают о планах Трампа уволить главу ФРС, сообщили СМИ
США 01:55