Власти Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами

Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо

Власти Индонезии предупредили о сохраняющейся угрозе цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява.

"Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям. Сохраняется угроза новых ударов цунами по районам Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра", - сказал в воскресенье официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, которого цитирует агентство Antara.

По последним данным, которые привел представитель ведомства, погибли 222 человека, еще 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Он также подчеркнул, что иностранцев среди жертв нет, все погибшие - граждане Индонезии.

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