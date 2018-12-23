В Египте ликвидировали 14 боевиков

23 декабря 2018 23:04 (UTC+04:00)

Силы МВД Египта ликвидировали в Эль-Арише на севере Синайского полуострова 14 боевиков, готовивших теракты в этом районе страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает египетское издание "Аль-Ватан".

По информации газеты, в результате многочасовой спецоперации в районе скопления боевиков было уничтожено восемь преступников. Кроме того, в ходе последовавшей погони и перестрелки были уничтожены еще шесть боевиков, пытавших скрыться с места столкновения.

По данным МВД, боевики готовили нападения на различные объекты, а также силы полиции и армии, расположенные в Эль-Арише.

Египет проводит силовую операцию "Синай-2018" по ликвидации террористической угрозы в этом районе с февраля 2018 года. За прошедшие месяцы ликвидировано порядка 500 боевиков.

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