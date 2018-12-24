США призвали Венесуэлу уважать международное право

24 декабря 2018 04:51 (UTC+04:00)

США призвали Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседних стран на фоне сообщений о перехвате венесуэльским военным кораблем норвежского судна, которое ведет работы у побережья Гайаны по контракту с Exxon Mobil, заявил в воскресенье заместитель представителя госдепа Роберт Палладино, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Венесуэле сообщили, что страна направила обращение в ООН в связи со "вторжением" в свои территориальные воды двух исследовательских судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной. В Джорджтауне в свою очередь заявляют, что речь идет об одном судне, которое не нарушало границу и находилось на территории Гайаны, когда его перехватили суда Венесуэлы. Власти страны также собираются обратиться в ООН.

"Призываем Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседей. Следим за сообщениями, что ВМС Венесуэлы могли вмешаться в работу судов, которые действуют от имени Exxon Mobil", - написал он в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Гайана имеет право на разведку и разработку ресурсов в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне.

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