Президент Мексики пообещал расследовать гибель в авиакатастрофе губернатора штата Пуэбла

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил в Twitter, что губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо погибла в авиакатастрофе в понедельник, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лично выражаю самые глубокие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Вальи и его жены, губернатора штата Пуэбла Марты Эрики Алонсо, - написал глава государства. - Как представитель власти обязуюсь провести расследование случившегося, сообщить правду о том, что произошло, и действовать сообразно этому".

Лидер мексиканской Партии национального действия (ПНД) Марко Кортес также подтвердил гибель губернатора штата Пуэбла. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Глубоко скорблю в связи с трагедией, жертвами которой стали Марта Эрика Алонсо, Рафаэль Морено Валье и другие люди", - написал Кортес. Алонсо и Морено Валье - бывший губернатор Пуэблы, были членами ПНД.

Вертолет, на борту которого находились политики, разбился в пригороде столицы штата Пуэбла. О причинах авиакатастрофы пока не сообщается.

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