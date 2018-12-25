При крушении вертолета в Мексике погибли пять человек

Общее число жертв катастрофы вертолета, в котором летела губернатор штата Пуэбла в Мексике, составило пять человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили во вторник власти штата.

"Правительство Пуэблы выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью губернатора Марты Эрики Алонсо Идальго, парламентского координатора Партии национального действия в сенате Рафаэля Морено Валье (супруг Алонсо - ред.), пилотов вертолета Роберто Коппе Обрегона, Марко Антонио Таверы Ромеро и помощника сенатора Эктора Бальтасара Мендосы", - говорится в коммюнике властей штата.

Трагедия произошла 24 декабря в муниципалитете Коронанго. По предварительным данным МВД, причиной могла стать техническая неисправность вылетевшего из Пуэблы в Мехико вертолета. Генеральная прокуратура Пуэблы ведет расследование обстоятельств и причин происшедшего.

Исполняющим обязанности главы штата станет секретарь правительства Пуэблы Хесус Родригес Альмейда, затем конгресс выберет временного губернатора и назначит выборы в срок от трех до пяти месяцев, отмечается в коммюнике.

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