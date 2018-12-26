На Шри-Ланке два человека погибли из-за наводнений

26 декабря 2018 18:31 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате наводнений на Шри-Ланке, более 11 тысяч человек были вынуждены укрыться в лагерях, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центр по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Шри-Ланки, передает РИА Новости.

По данным агентства, наводнения в северной части Шри-Ланки были вызваны проливными дождями, продолжавшимися несколько дней. Стихия затронула более 86 тысяч человек.

По последним данным, уровень воды в некоторых районах опускается. Представитель Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил, что началась операция по расчистке, чтобы жители могли вернуться в свои дома в течение нескольких дней, когда уровень воды окончательно снизится.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился выплатить компенсацию в размере до 1,4 тысячи долларов для восстановления каждого поврежденного дома, а также около 55 долларов пострадавшим семьям.

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