В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку

26 декабря 2018 19:56 (UTC+04:00)

Самолет пассажирской авиакомпании Ariana Afghan Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту второго по величине города Афганистана Мазари-Шариф, пострадавших нет, сообщает телеканал Tolo News, передает РИА Новости.

Глава перевозчика Мунир Ахмад Эльяд (Munir Ahmad Elyad) заявил, что в ходе инцидента двигатель самолета получил повреждения. По его словам, в ближайшем будущем его отремонтируют.

О других обстоятельствах инцидента пока не сообщается.

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