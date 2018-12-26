В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Самолет пассажирской авиакомпании Ariana Afghan Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту второго по величине города Афганистана Мазари-Шариф, пострадавших нет, сообщает телеканал Tolo News, передает РИА Новости.
Глава перевозчика Мунир Ахмад Эльяд (Munir Ahmad Elyad) заявил, что в ходе инцидента двигатель самолета получил повреждения. По его словам, в ближайшем будущем его отремонтируют.
О других обстоятельствах инцидента пока не сообщается.
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