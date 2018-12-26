В Афганистане пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Самолет пассажирской авиакомпании Ariana Afghan Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту второго по величине города Афганистана Мазари-Шариф, пострадавших нет, сообщает телеканал Tolo News, передает РИА Новости.

Глава перевозчика Мунир Ахмад Эльяд (Munir Ahmad Elyad) заявил, что в ходе инцидента двигатель самолета получил повреждения. По его словам, в ближайшем будущем его отремонтируют.

О других обстоятельствах инцидента пока не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.