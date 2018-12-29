Угроза цунами у Филиппин после землетрясения отменили

29 декабря 2018 10:39 (UTC+04:00)

Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) отменил угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у юго-восточных берегов Филиппин, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"PTWC не заметил волн цунами по отношению к уровню моря в районе землетрясения магнитудой 7,2 в Минданао, Филиппины, поэтому угрозы цунами от этого землетрясения больше нет", - говорится в официальном Twitter-аккаунте центра.

Ранее центр сообщил об угрозе цунами после землетрясения у юго-восточных берегов Филиппин. Эксперты прогнозировали, что волны возможного цунами не превысят 30 сантиметров.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу к юго-востоку от Филиппин. Подземные толчки зафиксированы в 03.39 по времени UTC (06.39 мск). Эпицентр располагался в 96 километрах к юго-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 49,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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