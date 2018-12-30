На севере Японии произошло землетрясение

30 декабря 2018 00:18 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южных берегов северного японского острова Хоккайдо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 19.08 по времени UTC. Эпицентр располагался в 71 километре к югу от города Обихиро, находящегося в округе Токати губернаторства Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 58,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рядом с очагом землетрясения неподалеку от Филиппин объявили угрозу цунами
Другие страны 29 декабря 08:25
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Филиппин
Другие страны 29 декабря 08:09
В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,1
Россия 29 декабря 03:59
Японские физики выяснили, как склеить металл и пластик без клея
Другие страны 28 декабря 17:41
Не менее 16 человек пострадали в ДТП с грузовиком в Японии
Другие страны 28 декабря 08:06
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Курил
Россия 28 декабря 03:49
Лента новостей
В Венесуэле в ДТП с участием 13 машин погиб человек
Другие страны 29 декабря 23:49
Около 12 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции
Европа 29 декабря 23:25
В Роттердаме задержали четырех человек по подозрению в подготовке теракта
Европа 29 декабря 23:04
Трамп сообщил о "большом прогрессе" в переговорах с Китаем по торговле
США 29 декабря 22:44
На севере ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Арабские страны 29 декабря 22:23
Трамп и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
США 29 декабря 22:04
В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле
Европа 29 декабря 21:41
В ДТП с микроавтобусом в Шотландии один человек погиб, более 20 пострадали
Европа 29 декабря 21:26
Ученые нашли причину обжорства
В мире 29 декабря 21:08