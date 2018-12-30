На севере Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южных берегов северного японского острова Хоккайдо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 19.08 по времени UTC. Эпицентр располагался в 71 километре к югу от города Обихиро, находящегося в округе Токати губернаторства Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 58,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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