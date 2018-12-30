Армия взяла под свой контроль несколько муниципалитетов близ Мехико

Военные сразу в трех муниципалитетах мексиканского штата Морелос близ Мехико отстранили в субботу местную полицию от обеспечения правопорядка и взяли эти территории под свой контроль, сообщает правительство штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Личный состав министерства обороны проведет внеочередную проверку оружия, боеприпасов и списков сотрудников, которые имеют коллективную лицензию на ношение огнестрельного оружия в муниципалитетах Яутепек, Хиутепек и Куэрнавака", – говорится в сообщении правительства штата.

Подобные мероприятия нередки в Мексике, где армия гораздо менее подвержена коррупции и зачастую берет на себя обеспечение порядка в наиболее неблагополучных районах при наличии сигналов о проникновении наркомафии в ряды правоохранителей.

Власти Морелоса отмечают, что предпринятые действия направлены на обеспечение большей безопасности жителей. Вместе с армией в работе по наведению порядка на части Морелоса, в том числе в столице штата Куэрнаваке, примет участие и федеральная полиция - на время проверки местных правоохранителей.

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