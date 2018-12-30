Ким Чен Ын в письме Мун Чжэ Ину извинился, что не смог посетить Сеул

30 декабря 2018 12:54 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором извинился за то, что не смог посетить Сеул до конца текущего года и выразил надежду, что намеченный на следующий год саммит на высшем уровне "принесет мир и процветания на Корейский полуостров", как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Саммит между Севером и Югом в следующем году принесет мир и процветание на Корейский полуостров", - цитирует агентство Ренхап выдержки из послания северокорейского лидера.

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