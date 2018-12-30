В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в индонезийской провинции Южная Суматра, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 08.39 по времени UTC (11.39 мск). Эпицентр располагался в 91 километре к северо-западу от города Лубуклингау. Очаг залегал на глубине 168 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как ранее сообщалось, 23 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами. В результате в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.

Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.

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