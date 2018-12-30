Избирком Афганистана отложил президентские выборы на три месяца

30 декабря 2018 18:59 (UTC+04:00)

Независимая избирательная комиссия Афганистана объявила о переносе президентских выборов на 20 июля 2019 года, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал 1TV со ссылкой на председателя комиссии Гулу Джана Абдула Бади Саяда.

Ранее сообщалось, что избирком отложит на три месяца назначенные на 20 апреля выборы президента страны.

По словам председателя комиссии, перенос выборов связан с проблемами, возникшими на парламентских выборах в октябре. Кроме того отмечается, что отсрочка связана с подготовкой переговоров по мирному соглашению с представителями радикального движения "Талибан".

Заместитель представителя президента Афганистана Шах Хуссейн Муртазафи в свою очередь сообщил, что правительство страны согласилось с новой датой проведения выборов.

Ранее представитель миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тоби Ланзер заявлял, что организация не будет возражать против возможного переноса выборов.

Регистрация участников президентских выборов началась 22 декабря, но пока ни один из возможных претендентов не оформил свою кандидатуру, сообщили в избиркоме.

Как ранее сообщил РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира Афганистана Ихсан Тахери, в ближайшие недели и месяцы в Исламской Республике будет вестись работа над соглашением о мире между правительством и "Талибаном". По словам Тахери, работу над документом планируется завершить к началу прямых переговоров между враждующими сторонами. Как отмечал собеседник агентства, после реализации мирного соглашения в силу вступит пятилетний постпереговорный план по реинтеграции талибов в афганское общество.

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