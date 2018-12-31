В Канаде поезд протаранил легковой автомобиль - СМИ

31 декабря 2018 04:09 (UTC+04:00)

Два человека погибли при столкновении товарного поезда и легкового автомобиля в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде во время включенных сигналов светофора и поднятых шлагбаумов. По всей видимости, водитель машины объехал шлагбаум и попытался проскочить переезд. После столкновения поезд протащил автомобиль по рельсам. Внутри находились два человека, они погибли на месте.

Полиция выясняет сейчас все обстоятельства случившегося и личности погибших.

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