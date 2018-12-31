Сомалийская армия ликвидировала 30 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

Национальная армия Сомали в результате совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) ликвидировала 30 боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на юге страны, передает Trend со ссылкой на агентство РИА Новости.

Как заявил представитель командования Али Мохамад Баг Мадоу (Ali Mohamad Bag Madow), операция была проведена недалеко от тренировочного лагеря в районе города Джилиб, который использовали боевики, связанные с террористической организацией "Аль-Каида". Среди убитых были два иностранца, идентифицированные как боевики из Сирии и Ливии.

В Сомали базируется радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции. Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о более интенсивной кампании против "Аш-Шабаб".

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