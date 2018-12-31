В Мексике девять человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом

Крупное ДТП с пассажирским автобусом унесло жизни девяти человек в Мексике, десятки получили ранения, сообщает в воскресенье министерство здравоохранения штата Гуанахуато, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в городе Леон. Автобус перевернулся и свалился в овраг. Всего в салоне находились 68 человек, из которых 59 получили ранения той или иной степени.

Среди погибших – беременная женщина, новорожденный малыш и девочка 14 лет.

Медики оценивают состояние семи пострадавших как очень тяжелое.

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