В Мексике девять человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом

31 декабря 2018 08:10 (UTC+04:00)

Крупное ДТП с пассажирским автобусом унесло жизни девяти человек в Мексике, десятки получили ранения, сообщает в воскресенье министерство здравоохранения штата Гуанахуато, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в городе Леон. Автобус перевернулся и свалился в овраг. Всего в салоне находились 68 человек, из которых 59 получили ранения той или иной степени.

Среди погибших – беременная женщина, новорожденный малыш и девочка 14 лет.

Медики оценивают состояние семи пострадавших как очень тяжелое.

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