Южная Корея откажется от пластиковых пакетов

В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Как передаёт Trend об этом сообщает агентство «Ренхап».

Ограничение вступит в силу 1 января 2019 года и коснется около 11 тысяч супермаркетов и двух тысяч аутлетов. Теперь вместо пластиковых пакетов покупателям должна предлагать бумажные или матерчатые пакеты. Пластиковая упаковка будет разрешена только для мяса и рыбы.

За нарушение закона магазинам грозит штраф в три миллиона вон (около 2,6 тысячи долларов). На данный момент в южнокорейских магазинах уже действует запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Их можно получить только за деньги.

Отмечается, что в будущем ограничения коснутся прачечных и химчисток.

В октябре запрет на производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон вступил в силу в Грузии. С апреля 2019 года в стране будут запрещены пакеты любой толщины.

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