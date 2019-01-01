Власти Южной Кореи приветствовали новогоднее обращение Ким Чен Ына

Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина приветствовала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю Нового года о стремлении к развитию отношений с США и Южной Кореей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Надеемся, что твердая воля председателя (Госсовета КНДР) Кима окажет позитивное влияние на гладкое урегулирование проблем Корейского полуострова в новом году", - приводит агентство слова официального представителя президентской администрации Ким Ый Гёма.

На сайте администрации этой реакции пока не появилось.

В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей. Он заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна. В частности, Ким Чен Ын призвал Соединенные Штаты принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года.

Северокорейский лидер призвал США не завозить стратегические вооружения в Южную Корею и не проводить военные учения, направленные против КНДР.

КНДР уже неоднократно заявляла, что ждет от США прекращения враждебности в отношении Пхеньяна и заключения договора о мире.

В обращении к народу по случаю Нового года Ким Чен Ын передал привет южнокорейским жителям, отметив намеченную в 2018 году тенденцию к примирению благодаря нескольким его встречам с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

При этом он заявил о готовности возобновить работу технопарка Южной Кореи близ города Кэсон в КНДР и туристический проект в "Алмазных горах" - Кымгансан. Эти проекты были заморожены во время ухудшения межкорейских отношений до прихода к власти в 2017 году в Сеуле президента Мун Чжэ Ина.

Выступление Ким Чен Ына транслировалось также по ТВ Южной Кореи.

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