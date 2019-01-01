В Индии женщины выстроились в шеренгу длиной 620 км ради равенства

Миллионы женщин штата Керала на юге Индии выстроились в единую живую стену длиной 620 километров, требуя гендерного равенства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет индийский журнал India Today.

По данным издания, женщины 14 округов штата Керала начали собираться вдоль автомагистралей к 15.00 по местному времени. Шеренга протянулась из города Касарагод до столицы штата Тривандрум.

Как сообщает журнал, в мероприятии участвовали актрисы и политические лидеры. Всего в акции приняли участие около 3 миллионов женщин, что, как отмечает издание, считается самым большим или длинным собранием женщин в мире.

Отмечается, что мероприятие было организовано коалицией Левый демократический фронт в знак протеста против вердикта Верховного суда по делу о священном для индуистов месте паломничества Сабаримале, в котором также расположен храм бога Айяппана.

Храм Айяппана, который считается сыном двух верховных богов индуизма - Шивы и Вишну - расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Согласно традиции, индианкам репродуктивного возраста запрещено посещать эту святыню — храмовые служители-брахманы обязаны хранить целомудрие своего бога, а потому входить сюда позволено лишь пожилым женщинам и маленьким девочкам.

На это обратил внимание Верховный суд Индии, который своим вердиктом в конце сентября положил конец многовековому обычаю, указав на то, что практика недопуска женщин в религиозные места нарушает их конституционные права. В период с 18 по 22 октября святыня впервые в истории была открыты как для мужчин, так и для женщин, однако группа радикально настроенных паломников под угрозой насилия не позволяла кому-либо из представительниц прекрасного пола даже приблизиться к нему.

В дело вмешалась полиция, которая попыталась обеспечить женщинам безопасный доступ к святыне. В ответ на это толпа начала забрасывать их камнями и палками, после чего начались столкновения, за участие в которых были задержаны более 2 тысяч человек. Вслед за этим храм был закрыт на неопределенный срок, а 5 ноября администрация святилища, которая, по ее утверждениям, "представляет интересы" своего божества, приняла решение вновь открыть святилище на несколько дней.

До сих пор ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удалось попасть в храм, несмотря на вердикт Верховного суда и усилия полиции. Скандал получил широкое освещение в индийской прессе, а наиболее консервативные последователи индуизма подали петиции в ВС страны с просьбой отменить сентябрьское решение, ссылаясь на то, что "характер божества не может быть изменен в соответствии с индивидуальной верой или иными представлениями".

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