Вступивший в должность президента Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил во вторник своего американского коллегу Дональда Трампа за поздравление с вступлением в должность, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент Трамп, я по-настоящему ценю ваши слова поддержки. Вместе, с Божьей помощью мы добьемся процветания и прогресса для наших народов", - написал Болсонару по-португальски и по-английски в своем Twitter.
28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. 1 января политик вступил в должность главы государства. Его мандат рассчитан до 31 декабря 2022 года.
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