Вступивший в должность президента Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил во вторник своего американского коллегу Дональда Трампа за поздравление с вступлением в должность, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп, я по-настоящему ценю ваши слова поддержки. Вместе, с Божьей помощью мы добьемся процветания и прогресса для наших народов", - написал Болсонару по-португальски и по-английски в своем Twitter.