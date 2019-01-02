Куба празднует 60-летний юбилей революции

2 января 2019 04:34 (UTC+04:00)

Артиллерийский залп прогремел во вторник ровно в полночь (09:00) со стены старинной крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, охраняющей вход в гаванскую бухту, возвестив о наступлении на Кубе 60-й годовщины победы революции и Нового года, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Ограничившись традиционным салютом в столице страны, кубинские власти организовали празднества в восточном городе Сантьяго-де-Куба. На площади, с которой Фидель Кастро 60 лет назад провозгласил победу революции, ровно в полночь под звуки национального гимна был поднят огромный кубинский флаг. Эту церемонию посетили тысячи горожан.

Основные торжества пройдут на кладбище Санта-Ифигения, где похоронен лидер революции Фидель Кастро: ожидается, что в церемонии примут участие его брат Рауль и глава страны Мигель Диас-Канель. "Да - празднику, радости и защите всего, что строили вместе народ Кубы и его революционное правительство. Честь и слава тем, кто в январе 1959 года положил конец долгой диктатуре Батисты и завоевал для Кубы звание Острова Свободы!" - написал на своей странице в Twitter Диас-Канель.

1 января 1959 года стало известно о том, что диктатор Фульхенсио Батиста бежал с Кубы. С балкона здания городского муниципалитета в Сантьяго-де-Куба Фидель Кастро объявил о победе революции. После этого войска под его командованием совершили марш-бросок и 8 января торжественно вошли в Гавану. Первый день нового года - День освобождения - является на Кубе одним из главных национальных праздников.

Улицы городов и поселков по всей стране в эти дни украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами. Местная пресса публикует хроники, которые рассказывают о революционной борьбе против диктатуры Батисты, сопровождая их архивными фотографиями.

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