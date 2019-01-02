В Мексике мэр города стал жертвой покушения через 1,5 часа после вступления в должность

2 января 2019 05:03 (UTC+04:00)

Алехандро Апарисио, руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики, во вторник стал жертвой покушения спустя 1,5 часа после вступления в должность. Kак передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом сообщили представители властей региона.

"Я решительно осуждаю нападение на главу муниципалитета Тлахиако, - написал в своем Twitter губернатор Оахаки Алехандро Мурат. - Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он проинформировал меня, что предполагаемый убийца был задержан".

При нападении на Апарисио были ранены еще два человека. Политик представлял "Движение национального возрождения" - партию левого толка, созданную президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

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