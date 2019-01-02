На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 85 человек

Число погибших на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман", увеличилось до 85 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Manila Times.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

По данным издания, еще 16 человек остаются пропавшими без вести. Отмечается, что 69 человек погибли в Бикольском регионе, 13 - в регионе Восточные Висайи, еще трое - в других регионах страны.

Всего более 45 тысяч семей оказались затронуты стихией.

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