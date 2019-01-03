Трамп заявил, что провел период праздников в Белом доме в одиночестве

Президент США Дональд Трамп провел в одиночестве около недели в Белом доме, пока члены его семьи отдыхали во Флориде и праздновали Рождество. Он рассказал об этом в среду во время заседания своего кабинета в Белом доме. Запись совещания транслировали американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней, - отметил Трамп. - Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде [в поместье Мар-а-Лаго]. Я сказал им оставаться там и веселиться".

"Я считал, что должен быть здесь [в Вашингтоне] на случай, если люди (законодатели Конгресса США, преимущественно демократы - прим. ТАСС) захотят прийти и договориться о безопасности границы", - пояснил глава государства.

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