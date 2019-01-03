Индекс биржи в Бразилии вырос на 3,56% после вступления Болсонару в должность президента

3 января 2019 13:30 (UTC+04:00)

Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу вырос в среду на 3,56%, достигнув исторического максимума в 91012 пунктов. Таковы данные на момент закрытия торгов на следующий день после оИндекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу вырос в среду на 3,56%, достигнув исторического максимума в 91012 пунктов. Таковы данные на момент закрытия торгов на следующий день после официального вступления в должность президента страны Жаира Болсонару, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Никогда ранее индекс Bovespa не преодолевал отметку в 91 тыс. пунктов при закрытии торгов. При этом курс доллара по отношению к бразильскому реалу упал на 1,68% и составил 3,81 реала за одну единицу американской валюты.

Сложившуюся ситуацию местные специалисты объясняют благоприятными ожиданиями инвесторов в связи с вступлением в должность президента Бразилии Жаира Болсонару, обещавшего придерживаться либеральных взглядов в экономике. Назначенный им министр экономики Паулу Гедес ранее в среду заявил, что выступает за строгий контроль за бюджетными расходами. Он также пообещал упростить налоговое законодательство и приватизировать некоторые государственные активы.

28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. 1 января политик вступил в должность главы государства. Его мандат рассчитан до 31 декабря 2022 года.фициального вступления в должность президента страны Жаира Болсонару.

Никогда ранее индекс Bovespa не преодолевал отметку в 91 тыс. пунктов при закрытии торгов. При этом курс доллара по отношению к бразильскому реалу упал на 1,68% и составил 3,81 реала за одну единицу американской валюты.

Сложившуюся ситуацию местные специалисты объясняют благоприятными ожиданиями инвесторов в связи с вступлением в должность президента Бразилии Жаира Болсонару, обещавшего придерживаться либеральных взглядов в экономике. Назначенный им министр экономики Паулу Гедес ранее в среду заявил, что выступает за строгий контроль за бюджетными расходами. Он также пообещал упростить налоговое законодательство и приватизировать некоторые государственные активы.

28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. 1 января политик вступил в должность главы государства. Его мандат рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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