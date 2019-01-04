В Индии шесть человек погибли в результате взрыва на заводе

Шесть человек погибли, восемь получили серьезные ранения в результате взрыва на заводе по производству лопастей для вентиляторов в индийской столице Нью-Дели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Times of India со ссылкой на сотрудников спасательных служб.

По данным газеты, пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице. Под завалами все еще могут оставаться до восьми человек.

Причиной ЧП, согласно данным полиции, стал взрыв неисправного газодожимного компрессора, после чего в здании начался пожар.

Сообщается, что на месте происшествия работают пожарные и спасатели. Полиция занимается расследованием инцидента.

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