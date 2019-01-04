"Манчестер Сити" нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате Англии

4 января 2019 03:08 (UTC+04:00)

"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу, это поражение стало для команды Юргена Клоппа первым в текущем сезоне премьер-лиги, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Серхио Агуэро (40-я минута) и Лерой Сане (72). У "Ливерпуля" отличился Роберто Фирмино (64). Агуэро забил в седьмом домашнем матче подряд против "Ливерпуля".

Команда Хосепа Гвардиолы прервала беспроигрышную серию "Ливерпуля" в матчах чемпионата Англии, которая с учетом прошлого сезона составила 21 встречу (18 побед, три ничьих). Клубы провели 162-й матч в рамках чемпионатов Англии, "Манчестер Сити" одержал 43-ю победу, 78 побед на счету "Ливерпуля", еще 41 матч завершился вничью.

В турнирной таблице "Ливерпуль" продолжает лидировать, имея в активе 54 очка. "Манчестер Сити" набрал 50 очков и поднялся на второе место, обогнав "Тоттенхэм" (48 очков). В следующем туре "Ливерпуль" 12 января в гостях встретится с "Брайтоном", "Ман

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