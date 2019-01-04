Airbus поставит 120 самолетов А220-300 двум новым авиакомпаниям США

4 января 2019 04:40 (UTC+04:00)

Европейская корпорация Airbus объявила в четверг о подписании двух контрактов на поставку 120 самолетов модели А220-300 авиакомпаниям из США JetBlue и Moxy. Как сообщила Airbus, обе компании будут созданы в 2021 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общая стоимость сделок составляет по каталожной цене $11 млрд (€9,7 млрд). Протокол о намерениях был подписан между европейской и американской сторонами еще июле прошлого года. Каждая компания получит по 60 самолетов.

A220 - семейство региональных пассажирских узкофюзеляжных двухмоторных реактивных самолетов средней дальности, разработанное компанией Bombardier Aerospace. Airbus приобрел ее контрольный пакет акций на данную модель в июле 2018 года. Это первые два заказа этого самолета с того момента, как было принято решение выпускать его под маркой Airbus. До коммерческого сближения компаний у Bombardier портфель заказов, полученных от 19 стран, составлял 402 самолета семейства А220.

Производство самолетов модели A220-300 для поставок компаниям JetBlue и Moxy будет начато на новом заводе Airbus, построенном в городе Мобил, штаб Алабама, где развернута линия конечной сборки моделей семейства A320. Она начнет свою работу уже в этом январе.

По оценке Airbus, объем рынка такого типа региональных самолетов оценивается в 7 тыс. аппаратов в перспективе 20 ближайших лет. Корпорация надеется, что ей удастся продать "как минимум" 3 тысячи лайнеров семейства A220. На настоящий момент оно состоит из двух моделей - A220-300 на 135 мест и A220-100 на 110 мест.

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