Президент Бразилии заявил о возможности военного сотрудничества с США

4 января 2019 06:37 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару, официально вступивший в должность 1 января, не исключил, что страна может заключить соглашения с США в военной сфере, об этом он заявил в интервью телеканалу SBT, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мой подход к США - это подход экономический, но может быть и военный, опять-таки, мы можем заключить соглашения в данном вопросе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности размещения базы США на территории Бразилии, Болсонару заметил: "Кто знает, понадобится ли в будущем обсуждать этот вопрос".

Президент также заверил, что Бразилия не хочет быть сверхдержавой в Южной Америке, но понимает, что она должна иметь превосходство.

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