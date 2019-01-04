Президент Бразилии заявил о возможности военного сотрудничества с США

Президент Бразилии Жаир Болсонару, официально вступивший в должность 1 января, не исключил, что страна может заключить соглашения с США в военной сфере, об этом он заявил в интервью телеканалу SBT, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мой подход к США - это подход экономический, но может быть и военный, опять-таки, мы можем заключить соглашения в данном вопросе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности размещения базы США на территории Бразилии, Болсонару заметил: "Кто знает, понадобится ли в будущем обсуждать этот вопрос".

Президент также заверил, что Бразилия не хочет быть сверхдержавой в Южной Америке, но понимает, что она должна иметь превосходство.

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