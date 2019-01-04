Болсонару допустил, что перенос посольства в Иерусалим приведет к санкциям против Бразилии

Некоторые страны могут принять ограничительные меры против Бразилии в случае переноса ее посольства в Израиле в Иерусалим, однако речь не идет о большом числе государств. Такое мнение высказал в четверг президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью телеканалу SBT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большая часть арабского мира сближается или сблизилась с США. Этим палестинским вопросом многие в арабском мире уже сыты <...> Некоторые наиболее радикальные [правительства] могут ввести против нас, наверное, какие-то санкции - я надеюсь, только экономического характера. Но я не могу не признавать волю Израиля. Где находится его столица, должны решать правительство и народ Израиля, и точка!" - сказал Болсонару.

"Как [ранее] сообщил израильский премьер-министр [Биньямин Нетаньяху], решение [о переносе посольства Бразилии в Иерусалим] принято. Осталось лишь определить, когда оно будет претворено в жизнь", - добавил глава государства.

На прошлой неделе Нетаньяху прибыл в Бразилию, чтобы посетить церемонию инаугурации Болсонару, и провел с главой государства двустороннюю встречу. Одной из тем переговоров стал перенос посольства южноамериканской республики в Иерусалим. Президент Бразилии дал соответствующее обещание еще во время своей предвыборной кампании. По итогам встречи Нетаньяху сообщил, что Болсонару в беседе с ним назвал перенос посольства "вопросом времени".

28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. 1 января политик вступил в должность главы государства. Его мандат рассчитан на четыре года.

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