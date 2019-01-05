Группа Лимы заявила о непризнании нового президентского срока Мадуро

5 января 2019 00:51 (UTC+04:00)

Участники Группы Лимы считают, что избрание Николаса Мадуро на новый президентский срок в Венесуэле не соответствовало международным стандартам. Об этом говорится в совместном заявлении нескольких государств Латинской Америки, опубликованном в пятницу на сайте МИД Перу.

"Министры иностранных дел Группы Лимы, которые собрались сегодня в нашей столице (Лиме), объявили, что не признают легитимность нового президентского периода режима [Николаса] Мадуро, который начнется 10 января, в связи с тем, что соответствующий избирательный процесс не соответствовал международным стандартам свободного, справедливого и прозрачного процесса", - отмечено в документе. В заявлении также говорится, что участники группы "переоценят" дипломатические отношения с Каракасом.

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