Правительство Того сложило полномочия после подведения итогов парламентских выборов

Кабинет министров Тоголезской Республики во главе с премьер-министром Коми Селомом Класу в пятницу сложил свои полномочия после подведения итогов парламентских выборов, состоявшихся 20 декабря. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает AFP.

Президент Фор Гнассинге принял прошение об отставке Класу, возглавляющего правительство с 2015 года, попросив его и его министров продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. По итогам выборов, правящая партия "Союз за республику" получила 59 из 91 мест в однопалатном парламенте. "Союз сил за перемены" Жилькриста Олимпио будет представлен в Национальной ассамблее семью депутатами, остальные места достались независимым кандидатам.

Большинство оппозиционных партий декабрьские выборы бойкотировали, обвинив власти в массовых нарушениях в процессе их подготовки. В декабре в стране прошли массовые акции протеста противников президента, приведшие к столкновениям с полицией, в результате которых погибло несколько человек, а в столицу Ломе были введены армейские подразделения. Тем не менее Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), членом которых является Того, признали состоявшиеся выборы свободными и прозрачными.

Гнассингбе возглавляет Того с 2005 года, может переизбираться на пост президента неограниченное количество раз и концентрирует в своих руках широкие властные полномочия. До него страной в течение 38 лет до самой своей смерти руководил его отец Гнассингбе Эйадема, пришедший к власти в результате военного переворота. На протяжении большей части своего пребывания у власти последний оставался практически единоличным правителем Того, опиравшись при этом на поддержку Франции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.