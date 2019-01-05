Власти Мексики закрыли убежище мигрантов недалеко от границы с США

Власти Мексики приняли решение о закрытии одного из убежищ мигрантов из Центральной Америки, которое расположено вблизи города Тихуана недалеко от границы с США. Как сообщает в своей электронной версии газета Excelsior, инициатива вызвала сопротивление проживающих, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, представители санитарных служб из-за нарушения норм закрыли входы в убежище, в котором проживают около 150 мигрантов. Им предложили перебраться в другой лагерь, но решение вызвало протест, после чего в убежище прибыли сотрудники полиции. Они дали мигрантам 12 часов на выселение.

В конце ноября прошлого года порядка 500 мигрантов попытались прорваться из Тихуаны на территорию США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Спустя день власти Мексики депортировали из страны 98 участников этого инцидента и повысили меры безопасности в Тихуане.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп грозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для ограничения притока нелегальных мигрантов. Позже американский лидер распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы, но ее так и не закрыли.

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