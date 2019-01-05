В Таиланде три человека погибли в результате урагана Pabuk

5 января 2019 16:11 (UTC+04:00)

Три человека погибли, один считается пропавшим без вести в результате тропического урагана Pabuk, обрушившегося в конце недели на южные провинции Таиланда, заявил в субботу глава таиландского департамента по преодолению природных катастроф Чайяпхон Тхитхисак.

Заявление главы таиландской службы чрезвычайных ситуаций транслировал в выпуске новостей Третий национальный телеканал.

В результате урагана в провинции Накхон Ситхаммарат, наиболее пострадавшей от стихийного бедствия, погибли два человека, оба местные жители, сообщил Тхитхисак. В провинции Паттани погиб один из членов экипажа терпевшего бедствие рыболовного судна, еще один рыбак с этого судна пока считается пропавшим без вести, добавил он.

"Информации о наличии других жертв урагана у нас пока нет", - сказал Тхитхисак.

В зоне бедствия, в которую входят провинция Накхон Ситхаммарат и некоторые районы соседних провинций, в том числе Сурат Тхани, в убежищах находятся 34 тысяч эвакуированных из прибрежной полосы граждан, чьи дома частично или полностью разрушены ураганом, также сообщил он.

Вечером в субботу премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча обратился во время телевизионного пресс-брифинга к беженцам, находящимся в убежищах, которые местные власти устроили для пострадавших от урагана в местных школах и административных зданиях.

"Советую вам пока оставаться в убежищах, по крайней мере, до завтра. Работы по восстановлению нарушенной системы электроснабжения на побережье еще не закончены, и во многих местах ночью не будет света", - сказал премьер.

Помощь пострадавшим, находящимся в убежищах, оказывают военные и волонтеры, ранее проводившие эвакуацию из прибрежной зоны. В субботу в результате договоренности между Национальной комиссией по телерадиовещанию Таиланда и основными провайдерами мобильной связи в районе бедствия на двое суток было введено бесплатное пользование мобильной связью из расчета до 50 минут на один телефонный номер. Мобильный Интернет также предоставляется бесплатно из расчета 1 гигабайт на один телефонный номер.

Ураган Pabuk (тайское звучание – "Плабык", гигантский сом, обитающий в реке Меконг), угрожавший главным туристическим зонам южного Таиланда, обошел стороной туристические острова Самуи и Пханган в Сиамском заливе, а после сильного удара по побережью провинции Накхон Ситхаммарат ослаб, замедлил движение и превратился в область низкого давления, которая вызвала на Андаманском побережье Таиланда и острове Пхукет, а также на островах в провинции Краби только осадки и небольшой ветер.

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