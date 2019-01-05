Боевики взяли в заложники десять мирных жителей в Афганистане

Боевики убили двух мирных жителей и взяли в заложники десять человек в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал Ariana.

По предварительным данным, экстремисты остановили транспортное средство, направлявшееся из района Дор Абад в центр города Фарах. Двух мирных жителей убили, десять отвезли в неизвестном направлении.

Ни одна из действующих на территории Афганистана группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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