В Каире при разминировании взрывного устройства у церкви погиб полицейский

Один офицер полиции погиб и еще один пострадал во время разминирования взрывного устройства у церкви в Каире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Один офицер полиции погиб и еще один получил ранения при разминировании взрывного устройства у церкви в Каире", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, устройство находилось в сумке, обнаруженной полицейскими у церкви. Бомба взорвалась, когда полицейские проверяли сумку. Церковь расположена в районе Мадинат Наср.

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