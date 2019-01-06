Мадуро принесет присягу перед верховным судом, а не парламентом Венесуэлы

6 января 2019 05:10 (UTC+04:00)

Николас Мадуро, который 10 января должен вступить на новый президентский срок в Венесуэле, принесет присягу перед верховным судом страны, а не оппозиционным парламентом, заявил в субботу глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они (парламент) потеряли свою легитимность после неуважения к конституции и другим ветвям власти", - приводит портал Nacional заявление Кабельо.

Национальная ассамблея Венесуэлы, которая с начала 2016 года после выборов перешла под контроль оппозиции, фактически была устранена Мадуро из системы политической жизни страны. Вместо нее он решил опираться на специально созванное Национальное учредительное собрание, состоящее из его сторонников. Собрание начало работу над изменениями конституции.

Выборы президента в мае 2018 года не были признаны многими странами мира, как и создание учредительного собрания. В пятницу участники "Группы Лимы" (включает 12 государств) заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Они призвали венесуэльского лидера отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту.

Верховный суд Венесуэлы в своих действиях в течение последнего года практически полностью встала на сторону Мадуро в его конфликте с Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Группа Лимы" продвигает переворот в Венесуэле, заявили в Каракасе
Другие страны 5 января 06:31
Группа Лимы заявила о непризнании нового президентского срока Мадуро
Другие страны 5 января 00:51
Венесуэла поможет Колумбии в расследовании подготовки покушения на Дуке
Другие страны 30 декабря 2018 08:18
В Колумбии расследуют возможную подготовку венесуэльцами покушения на президента
Другие страны 30 декабря 2018 06:27
Почти 12 тыс. мигрантов из Венесуэлы вернулись на родину при помощи властей
Другие страны 30 декабря 2018 04:38
В Венесуэле в ДТП с участием 13 машин погиб человек
Другие страны 29 декабря 2018 23:49
Лента новостей
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
В мире 06:15
В США могут разрешить удобрения из человеческих останков
США 05:38
Пять подростков погибли при прохождении квеста в Польше
Европа 04:38
Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
В мире 04:04
На Западном берегу реки Иордан неизвестные обстреляли автобус
Израиль 03:35
Двое британских военнослужащих ранены в Сирии
Европа 03:13
Иран раскритиковал ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США
Политика 02:40
В Каире при разминировании взрывного устройства у церкви погиб полицейский
Другие страны 02:19
В Египте более 20 человек пострадали в результате ДТП
Другие страны 01:48