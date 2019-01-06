Мадуро принесет присягу перед верховным судом, а не парламентом Венесуэлы

Николас Мадуро, который 10 января должен вступить на новый президентский срок в Венесуэле, принесет присягу перед верховным судом страны, а не оппозиционным парламентом, заявил в субботу глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они (парламент) потеряли свою легитимность после неуважения к конституции и другим ветвям власти", - приводит портал Nacional заявление Кабельо.

Национальная ассамблея Венесуэлы, которая с начала 2016 года после выборов перешла под контроль оппозиции, фактически была устранена Мадуро из системы политической жизни страны. Вместо нее он решил опираться на специально созванное Национальное учредительное собрание, состоящее из его сторонников. Собрание начало работу над изменениями конституции.

Выборы президента в мае 2018 года не были признаны многими странами мира, как и создание учредительного собрания. В пятницу участники "Группы Лимы" (включает 12 государств) заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Они призвали венесуэльского лидера отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту.

Верховный суд Венесуэлы в своих действиях в течение последнего года практически полностью встала на сторону Мадуро в его конфликте с Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.

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