В Таиланде перевернулся туристический автобус

По меньшей мере шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в центральной таиландской провинции Патумтхани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Bangkok Post, авария произошла в воскресенье в 03:20 по местному времени, когда транспортное средство направлялось в Бангкок.

По ее данным, автобус туристической компании Prayad перевернулся во время дождя после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством. В результате аварии погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Еще 50 человек получили различные травмы, все они были доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает для допроса водителя автобуса, который мог оказаться в числе госпитализированных.

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