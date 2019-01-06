Лопес Обрадор заявил, что Мексика не намерена вмешиваться в дела Венесуэлы

Правительство Мексики будет руководствоваться принципом невмешательства во внутренние дела других государств и уважать право народов на самоопределение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Так он прокомментировал отказ Мексики присоединиться к решению Группы Лимы о непризнании нового президентского срока Николаса Мадуро, который вновь вступит в должность главы Боливарианской Республики 10 января. Соответствующий документ 4 января подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили.

"Мы уже очень ясно говорили о том, что будем уважать конституционные принципы невмешательства и свободного самоопределения народов в области внешней политики, - цитирует Лопеса Обрадора газета El Economista. - Поэтому [нами] не было подписано это заявление, осуждение правительства Венесуэлы". Президент Мексики добавил, что его страна выступает за "мирное разрешение противоречий и сотрудничество ради развития".

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, с января по ноябрь 2018 года рост цен составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%.

Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, Венесуэлу покинули более 3 млн человек. Из них 2,4 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. В этих структурах полагают, что к концу 2019 года число беженцев и мигрантов из Венесуэлы может достичь 5,3 млн человек.

Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

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