В Индии в ДТП погибли одиннадцать паломников

6 января 2019 18:08 (UTC+04:00)

Одиннадцать паломников погибли в результате ДТП в округе Пудуккоттай штата Тамилнад на юге Индии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания India Today, паломники возвращались домой после посещения храма бога Айяппана в городе Сабаримала (штат Керала) - одного из самых популярных мест паломничества в стране. Автомобиль, в котором находились паломники, столкнулся с грузовиком.

Сообщается, что семь человек погибли на месте происшествия, еще четверо позднее скончались в больнице.

По данным местной полиции, личности погибших пока не установлены, однако отмечается, что все они были из штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

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