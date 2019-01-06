У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье недалеко от индонезийского острова Хальмахера, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Геологическая служба США (USGS).

Ранее Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составляет 7,0.

Подземные толчки зафиксированы в 17.27 по времени UTC (20.27 мск). Эпицентр располагался в 151 километре к западу от города Тобело в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 60,6 километра.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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