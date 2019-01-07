Абэ поклялся "поставить точку" в переговорах с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора и урегулировании вопросов о судьбе Курильских островов. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Абэ вместе с супругой посетил родину своих предков - город Нагато перефектуры Ямагути и побывал на могиле отца, который, как отметил японский премьер, также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Синтаро Абэ возглавлял МИД Японии с 1982 по 1986 год.

"Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам – Прим. ред.) и поставить точку в этом вопросе", — сказал Абэ сопровождавшим его журналистам.

По его словам, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между двумя странами.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей. Япония претендует на южные Курилы. Глава японского правительства подчеркивал, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

В ноябре в Сингапуре Абэ встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи было объявлено, что стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В этом документе стороны выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Стороны ратифицировали декларацию, но затем Токио отказался от ее реализации, настаивая на возвращении четырех островов.

Москва отмечает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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