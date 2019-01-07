Кения в 2018 году заработала на туризме более полутора миллиардов долларов

7 января 2019 19:57 (UTC+04:00)

Доходы от индустрии туризма в Кении в 2018 году выросли почти на треть по сравнению с 2017 годом и достигли 1,55 миллиардов долларов, сообщает Standard Media, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Профильное министерство сообщило, что число международных туристов увеличилось на 37%, с 1,4 до двух миллионов человек.

Наибольшее число гостей в Кению приезжает из США, Танзании, Уганды, Великобритании, Индии, Китая, Германии, Италии, ЮАР и Франции.

Рост доходов от туризма объясняется политической стабильностью, безопасностью, ростом в авиационном секторе, доверием инвесторов, а также увеличением количества поездок и визитов иностранных высокопоставленных лиц.

В прошлом году Кению посетили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, первая леди США Мелания Трамп и бывший президент США Барак Обама.

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