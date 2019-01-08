Власти КНДР начали строительство нового туристического комплекса у подножия горы Пэктусан

В КНДР приступили к строительству нового туристического комплекса у подножия священной для корейцев горы Пэктусан. Об этом сообщил информационный интернет-портал народной республики "Нэнара" ("Моя страна"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, общая площадь особой зоны для международного туризма, получившей название Мубон, составит более 20 кв. км. Отмечается, что у подножия Пэктусана будет построено несколько современных отелей, ресторанов, туристических баз, а также развлекательных комплексов. В частности, иностранные гости смогут посетить фольклорную корейскую деревню, парк водных развлечений и даже полигон для стрельбы из различных видов оружия.

Пэктусан, что в переводе с корейского означает "гора с белой вершиной", является самой высокой точкой Корейского полуострова. Ее высота составляет 2749 (по другим данным 2744) м над уровнем моря. Особую красоту Пэктусану придает озеро Чхончжи ("небесное озеро"), которое расположилось внутри кратера, образовавшегося примерно тысячу лет назад после извержения вулкана. В 70-е годы прошлого века в окрестностях горы был создан биосферный заповедник, в котором водятся редкие виды животных, в том числе медведи, леопарды и тигры.

Пэктусан является священным местом для всех корейцев. По легенде, более 4 тыс. лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун. Согласно официальной историографии КНДР, в годы Второй мировой войны на горе Пэктусан располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном. Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын - Ким Чен Ир. В сентябре прошлого года на Пэктусане побывали лидеры Севера и Юга Корейского полуострова: председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

У подножия горы Пэктусан до недавнего времени практически отсутствовала туристическая инфраструктура, из-за чего посещение этого места являлось весьма затруднительным для иностранных гостей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.