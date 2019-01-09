Трюдо и Абэ обсудили задержание канадцев в Китае и ситуацию вокруг КНДР

9 января 2019 04:17 (UTC+04:00)

Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Японии Синдзо Абэ провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с задержанием канадских граждан в Китае. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы канадского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры обсудили ситуацию с задержанием в Китае двух граждан Канады и подтвердили, что необходимо уважать [их права] и соблюдать верховенство закона", - сказали в пресс-службе. Кроме того, Трюдо и Абэ затронули тему важности соблюдения санкций ООН в отношении КНДР, обсудили торговые отношения двух стран, а также предстоящий в июне саммит G20 в Японии.

Ранее поддержку Оттаве в связи с задержанием ее граждан в КНР выразили Австралия, Великобритания, Германия, США и Европейский союз.

В начале декабря между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере 1 декабря финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог. Позже власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании в Даньдуне (северо-восточная провинция Ляонин) еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В конце декабря МИД Канады потребовал немедленно их освободить.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Канада и США не ведут и не планируют переговоров об отмене пошлин на металлы
США 8 января 05:19
В Баку не смогли осудить убийцу: У меня нет никакой совести - только нервы (ФОТО)
Культура 7 января 13:05
Абэ поклялся "поставить точку" в переговорах с Россией по Курилам
Другие страны 7 января 11:22
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Туризм 7 января 10:02
Абэ отметил, что вопрос по Курилам должен решаться с учетом мнения местных жителей
Другие страны 6 января 12:08
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 5 января 13:12
Лента новостей
Парламентские выборы в КНДР состоятся в марте
Другие страны 04:37
Началась прокладка железной дороги в Чунли - месте проведения соревнований зимней Олимпиады-2022 (ФОТО)
Китай 03:38
Старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет - СМИ
США 03:01
"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги
США 02:33
ВБ понизил прогноз цен на нефть до $67 за баррель на 2019-2020 годы
Энергетика 02:08
Нападающий "Ливерпуля" Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке
Арабские страны 01:25
Помпео пообещал ужесточить давление на Иран в ближайшее время
США 00:31
В США задержали ученика за подготовку вооруженного нападения на школу
США 00:21
Могерини провела переговоры с новым спецпосланником ООН по Сирии
Другие страны 8 января 23:48