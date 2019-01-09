Трюдо и Абэ обсудили задержание канадцев в Китае и ситуацию вокруг КНДР

Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Японии Синдзо Абэ провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с задержанием канадских граждан в Китае. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы канадского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры обсудили ситуацию с задержанием в Китае двух граждан Канады и подтвердили, что необходимо уважать [их права] и соблюдать верховенство закона", - сказали в пресс-службе. Кроме того, Трюдо и Абэ затронули тему важности соблюдения санкций ООН в отношении КНДР, обсудили торговые отношения двух стран, а также предстоящий в июне саммит G20 в Японии.

Ранее поддержку Оттаве в связи с задержанием ее граждан в КНР выразили Австралия, Великобритания, Германия, США и Европейский союз.

В начале декабря между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере 1 декабря финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог. Позже власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании в Даньдуне (северо-восточная провинция Ляонин) еще одного канадского гражданина - Майкла Спэйвора. Последний владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В конце декабря МИД Канады потребовал немедленно их освободить.

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