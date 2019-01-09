Власти Вьетнама заявили о нарушении закона со стороны Facebook

Министерство информации и коммуникации Вьетнама заявило, что американская компания Facebook нарушила законы страны в обращении с контентом, размещении онлайн-рекламы и по налоговым обязательствам, сообщает газета Vietnam News со ссылкой на заявление ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Министерство подчеркнуло, что компания проигнорировала запросы властей Вьетнама о закрытии нескольких страниц, якобы подстрекающих к действиям против государства. По данным властей, на личных страницах пользователей социальной сети размещалась клеветническая информация, порочащая определенные лица, организации и государственные ведомства. На запросы властей компания отвечала, что эти данные не нарушают стандарты социальной сети. Кроме того, Facebook отказалась предоставить силовым структурам информацию о "обманчивых" аккаунтах.