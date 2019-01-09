Власти Вьетнама заявили о нарушении закона со стороны Facebook

Министерство информации и коммуникации Вьетнама заявило, что американская компания Facebook нарушила законы страны в обращении с контентом, размещении онлайн-рекламы и по налоговым обязательствам, сообщает газета Vietnam News со ссылкой на заявление ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Министерство подчеркнуло, что компания проигнорировала запросы властей Вьетнама о закрытии нескольких страниц, якобы подстрекающих к действиям против государства. По данным властей, на личных страницах пользователей социальной сети размещалась клеветническая информация, порочащая определенные лица, организации и государственные ведомства. На запросы властей компания отвечала, что эти данные не нарушают стандарты социальной сети. Кроме того, Facebook отказалась предоставить силовым структурам информацию о "обманчивых" аккаунтах.
Вьетнамские власти считают, что Facebook также разрешает пользователям покупать рекламу для распространения ложных сведений и позволяет через аккаунты продавать и рекламировать нелегальные продукты и услуги. По данным властей, компания также нарушила свои долговые обязательства, не уплатив налоги с онлайн-рекламы, объем которой оценивается в 2018 году в 550 миллионов долларов.
Министерство отмечает, что если компания откажется от шагов в позитивном направлении, вьетнамский регулятор примет необходимые меры технического и экономического характера.
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